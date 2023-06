ART EN FORET, découvertes des œuvres avec l’artiste Yvan Polliart, sur le sentier de Mailly-Champagne (projet culturel de territoire) Art en forêt – Sentier découverte de Mailly-Champagne Mailly-Champagne, 26 juillet 2023, Mailly-Champagne.

ART EN FORET, découvertes des œuvres avec l’artiste Yvan Polliart, sur le sentier de Mailly-Champagne (projet culturel de territoire) 26 juillet et 13 septembre Art en forêt – Sentier découverte de Mailly-Champagne VISITE LIBRE SUR LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DE MAILLY – CHAMPAGNE – 5km, durée 2h, GRATUIT

4ème édition ART EN FORET

Des œuvres insolites sur le sentier de découverte de Mailly-Champagne

26 juin au 31 octobre.

Envie d’une balade insolite en forêt ?

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims invite tous les deux ans, des artistes à créer et installer des œuvres originales sur le sentier de découverte de Mailly-Champagne.

Pour cette 4e édition, deux artistes David Lachavanne et Ivan Polliart, proposent aux randonneurs un regard original sur les patrimoines naturels et culturels du Parc.

Cette découverte artistique éphémère et insolite concilie art et patrimoines. Cette démarche permet d’investir de nouveaux lieux de présentation artistique, de valoriser un environnement naturel et culturel riche, à travers le regard d’artistes.

Ce sentier accessible à tous, même aux plus jeunes, est l’occasion de nous interroger sur notre environnement.

Les artistes et les œuvres de l’édition 2023

David Lachavanne – Pneumatophores

Ce projet est une création contextuelle mettant en scène des éléments naturellement présents sur le site, en les transformant dans un esprit fantasmagorique.

En créant l’illusion de « pneumatophores » aux formes humanoïdes, David Lachavanne souhaite simuler la démonstration utopique d’une volonté propre au milieu végétal, d’établir un dialogue avec l’Homme. Ces êtres silencieux (les arbres) se développant sur une autre échelle de temps, s’adaptant idéalement à leur milieu en évoluant sur une autre échelle de taille que la nôtre, viennent ici à notre rencontre.

Ivan Polliart – Loges pour hier et demain

Loges pour hier et demain est une installation composée de plusieurs volumes.

Appelées communément loges dans la Marne, ce sont de petites constructions rurales isolées sur des parcelles viticoles. Leur répartition est à l’image d’une époque révolue de la micro-parcellisation du vignoble champenois. Architectures miniatures, elles proposent une diversité de solutions techniques opportunes : bois, brique, pierre, tôle et béton. Utilisées, abandonnées ou en ruine, elles ponctuent la trame viticole. Parfois conservées, le plus souvent en ruine, leur désuétude est une conséquence du progrès technique.

ART EN FORET est organisé en partenariat avec la Fileuse, friche artistique de la Ville de Reims.

Les deux artistes ont bénéficié d’une résidence de création de 3 semaines à la Fileuse de Reims, avant installation des œuvres in-situ.

Visite libre du 26 juin au 31 octobre 2023 – sur le sentier de découverte de Mailly-Champagne

– Départ – espace culturel de Mailly-Champagne (panneau de départ, suivez le balisage avec la petite randonneuse)

– Distance : 5km

– Installation des œuvres dans la partie forestière, après le passage dans les vignes

– Prévoir tenue adaptée pour la marche

Lien pour télécharger le livret de découverte:

https://parc-montagnedereims.fr/fr/art-en-for%C3%AAt-des-oeuvres-insolites-sur-le-sentier-de-mailly-champagne

Découvertes des œuvres à destination du grand public, en compagnie d’un des artistes Yvan Polliart.

– Mardi 25 juillet à 14h30

– Mercredi 13 septembre à 14h30

Rendez-vous Espace culturel à Mailly-Champagne

Réservation via billet web, renseignements au 03 26 59 44 44.

Contacts et renseignements

Emilie Renoir-Sibler – chargée de mission Culture et patrimoine

e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr

03 26 59 44 44

Un projet financé par la Région Grand Est, le Département de la Marne et la DRAC Grand Est « Eté Culturel 2023 » (projet culturel de territoire).

Champagne. Parking salle des fêtes Mailly-Champagne

© Parc naturel régional de la Montagne de Reims