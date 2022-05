Art en Ascension Champeaux, 26 mai 2022, Champeaux.

Art en Ascension Champeaux

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-28 20:00:00

Champeaux Manche

Art en Ascension : trois jours, trois artistes. Little Big Sur Gallery présente les peintres Sylvie Touzery, Joséphine Pannard et le photographe Jérôme Perez pour un week-end de célébration de l’abstraction lyrique et du cousinage artistique.

Vendredi 27 mai, 19h mise en musique par Antoine Koelh violon baroque et Jean-Christophe Police cymbalum.

pistou4ever@hotmail.com +33 6 03 93 32 96 http://www.facebook.com/Littlebigsurgallery-114085540011018

Champeaux

