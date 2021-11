Carpiquet Carpiquet 14650, Carpiquet Art du Pastel en Normandie Carpiquet Carpiquet Catégories d’évènement: 14650

Carpiquet

Art du Pastel en Normandie Carpiquet, 14 novembre 2021, Carpiquet. Art du Pastel en Normandie Espace Athéna 22 Rue des Écoles Carpiquet

2021-11-14 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Espace Athéna 22 Rue des Écoles

Carpiquet 14650 Carpiquet L’association Art du Pastel en Normandie présente son salon d’automne de 14 au 28 novembre 2021 à l’Espace Athéna de Carpiquet.

Les artistes adhérents de l’association y exposeront leurs tableaux et auront le plaisir d’accueillir Marcel Moulin, peintre pastelliste de la Manche et invité d’honneur de ce salon.

Informations pratiques Entrée libre de 14h30 à 18h00Fermeture à 16h le 28 novembrePass sanitaire obligatoire

Crédits : Marcel Moulin, Dinan L’association Art du Pastel en Normandie présente son salon d’automne de 14 au 28 novembre 2021 à l’Espace Athéna de Carpiquet. Les artistes adhérents de l’association y exposeront leurs tableaux et auront le plaisir d’accueillir… +33 2 31 71 20 20 L’association Art du Pastel en Normandie présente son salon d’automne de 14 au 28 novembre 2021 à l’Espace Athéna de Carpiquet.

Les artistes adhérents de l’association y exposeront leurs tableaux et auront le plaisir d’accueillir Marcel Moulin, peintre pastelliste de la Manche et invité d’honneur de ce salon.

Informations pratiques Entrée libre de 14h30 à 18h00Fermeture à 16h le 28 novembrePass sanitaire obligatoire

Crédits : Marcel Moulin, Dinan Espace Athéna 22 Rue des Écoles Carpiquet

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 14650, Carpiquet Autres Lieu Carpiquet Adresse Espace Athéna 22 Rue des Écoles Ville Carpiquet lieuville Espace Athéna 22 Rue des Écoles Carpiquet