Art de rue – Will & Walt – Compagnie Les Preneurs de Tête Bazoches-sur-Hoëne, 3 juillet 2022, Bazoches-sur-Hoëne.

Art de rue – Will & Walt – Compagnie Les Preneurs de Tête Bazoches-sur-Hoëne

2022-07-03 – 2022-07-03

Bazoches-sur-Hoëne Orne Bazoches-sur-Hoëne

Récompensés du trophée Robert Houdin “Spectacle magique 2016 – catégorie mentalisme”

Wilfried et Walter venus des contrées lointaines et froides de Khandisylvanie, perpétuant l’art de leurs ancêtres en parcourant les voies de l’impénétrable depuis leur plus tendre enfance. Tout droit sortis d’une Bande-dessinée de Jacques Tardi, ces deux personnages à l’hygiène capillaire relative, n’ont nullement besoin de strass et de paillettes pour pratiquer la vraie Magie Mentale, à vous mousser et retourner la tête.

Bien qu’aux souliers poussiéreux, ces deux frères dépoussièrent le mentalisme à travers ce spectacle théâtrale, où les expériences cérébrales deviennent prétexte à l’amusement, avec esprit et humour. La lecture de nos pensées et autres démonstrations de mémoire impossible est alors un jeu incroyable et sans fin pour eux.

Distribution : Hervé DUCA – comédien, magicien, mentalisme / Nico DEWYNTER – comédien, clown, mentaliste.

Spectacle gratuit – Pour toute la famille à partir de 8 ans.

Spectacle proposé par le Carré du Perche dans le cadre de la programmation “La Belle Saison”.

Récompensés du trophée Robert Houdin “Spectacle magique 2016 – catégorie mentalisme”

Wilfried et Walter venus des contrées lointaines et froides de Khandisylvanie, perpétuant l’art de leurs ancêtres en parcourant les voies de l’impénétrable depuis…

+33 2 33 85 23 00

Récompensés du trophée Robert Houdin “Spectacle magique 2016 – catégorie mentalisme”

Wilfried et Walter venus des contrées lointaines et froides de Khandisylvanie, perpétuant l’art de leurs ancêtres en parcourant les voies de l’impénétrable depuis leur plus tendre enfance. Tout droit sortis d’une Bande-dessinée de Jacques Tardi, ces deux personnages à l’hygiène capillaire relative, n’ont nullement besoin de strass et de paillettes pour pratiquer la vraie Magie Mentale, à vous mousser et retourner la tête.

Bien qu’aux souliers poussiéreux, ces deux frères dépoussièrent le mentalisme à travers ce spectacle théâtrale, où les expériences cérébrales deviennent prétexte à l’amusement, avec esprit et humour. La lecture de nos pensées et autres démonstrations de mémoire impossible est alors un jeu incroyable et sans fin pour eux.

Distribution : Hervé DUCA – comédien, magicien, mentalisme / Nico DEWYNTER – comédien, clown, mentaliste.

Spectacle gratuit – Pour toute la famille à partir de 8 ans.

Spectacle proposé par le Carré du Perche dans le cadre de la programmation “La Belle Saison”.

Bazoches-sur-Hoëne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par