Art de Rue – Le Magnifique Bon à Rien – Compagnie Chicken Street Mortagne-au-Perche, 2 juillet 2022, Mortagne-au-Perche.

Art de Rue – Le Magnifique Bon à Rien – Compagnie Chicken Street Mortagne-au-Perche

2022-07-02 – 2022-07-02

Mortagne-au-Perche Orne

Avis aux cinéspaghettophiles avertis : Le Sergiorama dans votre ville !

Père du western spaghetti, Sergio Leone a eu de nombreux fils spirituels (Quentin Tarantino, Clint Eastwood,…). Il faut désormais ajouter à la liste le nom de Sergio Badot, l’inventeur du “Sergiorama”. Ce manutentionnaire au chômage est devenu le directeur d’un cinéma ambulant dédié au dernier volet de la Trilogie du dollar, Le Bon, la Brute et le Truand. Et c’est à Mortagne-au-Perche qu’il a réservé l’avant-première de son étonnant procédé cinématographique. Il reconstitue à mains nues, avec une 20 planches, 30 palettes et 40 ballons de baudruche, les scènes emblématiques du film, interprétant à lui seul tous les rôles au générique. Mieux qu’une parodie, ce faux western est un chef d’œuvre d’imagination, un modèle de virtuosité et d’humour réalisé par l’iconoclaste, et toujours aussi inventif, Nicolas Moreau.

Distribution : Auteur et interprète Nicolas Moreau. Metteur en scène Pascal Rome (compagnie OpUS). Œil extérieur Jean-Louis Cordier.

Gratuit – Pour toute la famille à partir de 7 ans.

Spectacle proposé par Le Carré du Perche, dans le cadre de la programmation “La Belle Saison”.

contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37

Mortagne-au-Perche

