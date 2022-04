Art de rue – Contact – Compagnie du 2ème Mortagne-au-Perche, 1 juillet 2022, Mortagne-au-Perche.

Art de rue – Contact – Compagnie du 2ème Mortagne-au-Perche

2022-07-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-01

Mortagne-au-Perche Orne

“Garages : Établissements devant lesquels l’automobiliste passe quand il roule et loin desquels il se trouve lorsqu’il est en panne.” Pierre Daninos

Une voiture bardée de bagages sur le toit. Une femme arrive. Pour son départ en retraite tous ses collègues se sont cotisés pour lui offrir une croisière en Méditerranée. C’est l’heure du départ. Mais quand elle met le contact, c’est l’explosion ! Effets spéciaux garantis ! Plus qu’une seule solution : appeler Autofissa, premier garage lowcost de France.

La voiture de Contact devient la cause de situations bien souvent irrésistibles où le machisme côtoie la bêtise. La voiture est une représentation de nous-même… C’est rarement par hasard que nous la choisissons.

Mise en scène : Pierre Sévérin. Interprétation : Françoise Milet, Patrice Boutin et Sébastien Rouaud. Construction et effets spéciaux : Fabien Dumousseau. Décors : Françoise Roucou. Production : Anne Guégan.

Spectacle proposé par Le Carré du Perche dans le cadre de la programmation “La Belle Saison”

Mortagne-au-Perche

