Art de Rives Rue de la Tour d'Harfleur Rives-en-Seine, samedi 13 avril 2024.

Art de Rives Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine Seine-Maritime

Vendredi

Une invitée d’honneur de renom

L’exposition accueillera Nadiejda MOULY, une artiste et sculptrice d’origine russe, ayant exposé dans de nombreux endroits comme en Pologne, en Finlande ou encore en Belgique.

Sociétaire des Artistes Français et des Artistes Normands , elle exprime ses sentiments à travers des natures mortes, des paysages, des portraits ou encore des sculptures créées à partir de papier mâché.

Coup de projecteur sur des artistes locaux

Les organisateurs souhaitent mettre en avant des artistes normands, ambassadeurs de la Culture locale. Parmi eux, deux artistes résidant à Rives-en-Seine exposeront leurs œuvres Katherine Coffinet et Olivier Desvaux.

L’objectif est de donner à ces artistes de la visibilité, de promouvoir leur savoir-faire et leur talent, tout en faciliter la rencontre avec le public.

Infos pratiques

Gratuite et accessible au public, l’exposition est ouverte les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h, et du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-21

Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

