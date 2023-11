Art de la Table : Laurent Greco à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Art de la Table : Laurent Greco à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 30 novembre 2023, Paris. Le jeudi 30 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Laurent Greco à l’occasion de la parution de son livre « 110 cocktails d’exception, classiques et créations, avec et sans alcool » aux Éditions Le Cherche midi. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir 110 cocktails d’exception, classiques et créations, avec et sans alcool publié aux Éditions le Cherche Midi. Vous aimez faire plaisir et vous faire plaisir ? Explorez ces 110 recettes de cocktails classiques ou inédits. De véritables invitations à l’évasion, à la détente et aux moments conviviaux entre proches. Grâce aux recettes détaillées étape par étape, aux anecdotes sur leurs origines, ou encore aux fiches techniques pour les préparer, les cocktails n’auront plus aucun secret pour vous. Embarquement immédiat ! Laurent Greco est expert dans les domaines de la sommellerie et de la mixologie, reconnu mondialement. Diplômé de grandes écoles hôtelières, il voyage à travers le monde, notamment aux États-Unis, où il affine ses talents de barman. Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

