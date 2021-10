Art de Dông Son, Asie du Sud-Est Musée Barbier-Mueller, 29 septembre 2021, Genève.

Art de Dông Son, Asie du Sud-Est

du mercredi 29 septembre au lundi 28 février 2022 à Musée Barbier-Mueller

Exposé aujourd’hui pour la première fois au musée Barbier-Mueller dans son intégralité, cet ensemble d’art de Ðông Sơn est le plus important connu, en dehors des collections nationales vietnamiennes. Il se compose d’objets de prestige ou sacrés, d’instruments de combat et de parures témoignant d’une culture qui tire son nom du village de Ðông Sơn situé dans la province de Thanh Hoa, dans le nord du Vietnam actuel, où de nombreux vestiges archéologiques ont été mis au jour. Ces derniers et ceux issus de nombreux autres sites attestent d’une intense activité artistique répondant à la demande de l’aristocratie de royaumes installés dans les vallées des fleuves Rouge, Ma et de la rivière Noire, qui leur procurent richesse et moyen de communication. S’épanouissant entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère sur des territoires assez étendus, la culture de Ðông Sơn est à l’origine d’un art et d’un style qui lui sont propres tout en étant très souvent imprégnés des traditions de la Chine du Sud voisine. Des pièces de Ðông Sơn ou ressemblant à celles de Ðông Sơn ont été retrouvées en Asie du Sud-Est continentale et insulaire, notamment en Thaïlande, au Cambodge et en Indonésie, résultat des échanges commerciaux et techniques qui s’accomplissent dans cette aire géographique et qui suggèrent l’existence dans ces régions de « traditions de Ðông Sơn ». Puissent les visiteur-euse-s de l’exposition éprouver à la vue de ces pièces aux lignes délicates et au décor raffiné, réalisées grâce à une maîtrise technique remarquable, un ravissement semblable à celui ressenti par le collectionneur Jean Paul Barbier-Mueller qui leur a consacré un intérêt soutenu.

Tarif plein CHF 12.-, tarif réduit CHF 8.- (Retraités, étudiants, enfants de 12 -17 ans, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes), gratuit (enfants de moins de 12 ans, pass Raiffeisen, Swiss Pass Travel, Musées Suisses, ICOM, Geneva Pass)

Une exposition temporaire proposant une immersion dans l’art de la culture antique de Dông Son, dont les créations rivalisent de beauté.

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève



