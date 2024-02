Art Danse, Le Festival Dijon, samedi 16 mars 2024.

Art Danse, Le Festival Dijon Côte-d’Or

Créé en 1988 par Marijo Gros et Véronique Mathiaut, enseignantes, danseuses et chorégraphes passionnées, le festival Art Danse est historiquement le premier événement d’ampleur de danse contemporaine en Bourgogne. Il est aujourd’hui le grand rendez-vous de la création chorégraphique de Bourgogne Franche Comté depuis la fusion des deux régions. Sa programmation de qualité se situe au croisement des esthétiques contemporaines et des parcours variés d’artistes régionaux, nationaux et internationaux. Elle met en avant des projets soutenus par le CDCN. Festival sans lieu de diffusion depuis sa création, Art Danse s’est construit au gré de partenariats avec des salles régionales. Depuis 2020 il s’est recentré sur la métropole dijonnaise et rayonne bien au-delà de ses frontières régionales.

Le prochaine édition aura lieu du 16 mars au 6 avril 2024. .

Dijon

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@art-danse.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-04-06



