Saint-Thonan Finistère Saint-Thonan Au sein des chapelles du Léon, des artistes en tout genre exposent leurs œuvres tout l’été… De petits points en petits points tricotés, crochetés ou brodés, Zon dévoile ici un univers très coloré qu’elle développe depuis plus de 50 ans. Sa passion pour l’univers végétal est un de ses sujets de prédilection en aquarelle, peinture

acrylique ou patchwork. Elle est passionnée par la broderie et l’univers textile. C’est ainsi qu’elle a développé une technique proche de celle de la tapisserie qui lui permet de travailler la récupération textile. Artiste : Suzanne Prédour, art textile

