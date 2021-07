Thionne Thionne Allier, Thionne Art dans la rue Thionne Thionne Catégories d’évènement: Allier

Thionne

Art dans la rue Thionne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Thionne.

Thionne Allier Thionne EUR 6 6 Venez peindre ou dessiner la richesse du patrimoine local et partager votre passion. Apportez votre matériel et installez vous où bon vous semble. Petit-déjeuner offert csrjaligny-neuilly@orange.fr dernière mise à jour : 2021-06-16 par

