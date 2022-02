Art, culture & Alzheimer Paris MARS 2022 musée, 8 mars 2022, Pont-Aven.

**Qu’est-ce que le dispositif “Art, culture et Alzheimer ” ?** En partenariat avec **AG2R La Mondiale**, la Fondation Swiss Life et Malakoff Humanis, France Alzheimer et maladies apparentées propose des sorties culturelles adaptées mêlant visites et ateliers. Le dispositif _“Art, culture et Alzheimer”_ offre une ouverture sur le monde et permet aux personnes malades de mobiliser leurs capacités sensorielles. Musique, peinture, théâtre, sculpture, l’Association se mobilise partout en France pour rendre accessibles gratuitement les sites artistiques et culturels aux familles touchées par la maladie. **VISITES RÉELLES AUX MUSÉES :** * **Monnaie de Paris** – « Découverte du bâtiment » – _mardi 15 mars à 14h30_ – vous serez surpris par l’histoire de ce site, et par Laure, notre conférencière * **Archives Nationale**s – Atelier « Masque et bal » – _mercredi 16 mars à 14h30_ – la fête et un voyage dans le temps au cœur de l’Hôtel de Soubise * **Musée Picasso** – Exposition « Picasso à l’image » – _mardi 22 mars à 14h45_ – des documents vidéo rares * **Musée Carnavalet** – « Marcel Proust – un roman parisien » – _mercredi 23 mars à 14h30_ – l’expo à l’occasion du centenaire de la disparition de l’écrivain, complétée par un atelier tactile (quelques jours avant la fin de cette exposition temporaire) * **Philharmonie de Paris** – « Instruments et Musiques du Monde » – _samedi 26 mars à 10h30_ – incontournable, riche et interactive * **Monnaie de Paris** – « Collections et Métiers d’Art » – _mardi 29 mars à 14h30_ – notre patrimoine passionnant expliqué par notre excellente conférencière Laure **VISITES VIRTUELLES :** * **Musée Picasso** – Exposition « Picasso-Rodin » : visite virtuelle à 360° commentée par un conférencier – _Mercredi 9 mars à 14h00_ – une expérience en tout point extraordinaire * **Philharmonie de Paris** – « Le cinéma et ses musiques » – _vendredi 18 mars à 14h30_ – du rêve et des sensations à partager (attention les sessions virtuelles de la Philharmonie sont réservées à des binômes malade + aidant, et ne s’adressent pas aux groupes)

