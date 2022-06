Art contemporain : rencontre autour du tissage Institut suédois, 12 juin 2022, Paris.

Le dimanche 12 juin 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit Rencontre en français.

Dans le cadre de l’expo « LONGING – fils tissés, récits croisés », les artistes tisserands Mariana Silva Varela et Côme Touvay rencontrent Sophie Desrosiers, historienne et anthropologue spécialiste du textile, pour évoquer l’histoire de leur pratique, leurs choix et sources d’inspiration.

Cela fait bien longtemps que l’on raconte des histoires par le tissage. Depuis des millénaires, les tapisseries ont été employées pour des buts spirituels et religieux, pour relater les événements importants de la société ou encore en guise de propagande ou de protestation. À travers leurs tissages, les six artistes de l’expo LONGING – fils tissés, récits croisés évoquent leur histoire et interrogent les notions d’origine, d’héritage, d’appartenance, de la famille, de la spiritualité et de l’existence.

Mariana Silva Varela et Côme Touvay discutent ici de leur pratique et de leurs sources d’inspiration, de l’art et de l’histoire du tissage avec Sophie Desrosiers, historienne et anthropologue spécialiste du textile, maîtresse de conférences à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).

Cette rencontre est précédée d’un atelier de tissage à la ceinture en accès libre de 15:00 à 18:00.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://paris.si.se/agenda/longing-rencontre-autour-du-tissage/ https://www.facebook.com/Institutsuedois/ https://www.facebook.com/Institutsuedois/

Voyez-Vous (Laetitia d’Aboville) De gauche à droite : Sophie Desrosiers, Mariana Silva Varela, Côme Touvay