Saint-Jean-de-Chevelu Église communale Saint-Jean-de-Chevelu, Savoie Art contemporain, art sacré Église communale Saint-Jean-de-Chevelu Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Chevelu

Savoie

Art contemporain, art sacré Église communale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Chevelu. Art contemporain, art sacré

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église communale

_Art Contemporain_ **Redécouvrez votre patrimoine local !** —————————————- C’est à côté de chez vous. C’est de l’art contemporain. C’est votre patrimoine. Découvrez ou revisitez l’œuvre d’art contemporain exposée depuis 1996 en l’Église de St-Jean-de-Chevelu : visite libre ou commentée par les guides de l’association Arts en Chœur. En famille ou entre amis. Bienvenue à vous ! [Toutes les infos sur notre site ! A bientôt !](https://artsenchoeur.fr)

Entrée libre et gratuite

Art contemporain – Visite libre et gratuite ! Les guides d’Arts en Choeur commentent l’oeuvre sur simple demande. Bienvenue ! Église communale route de St Jean 73170 Saint Jean de Chevelu Saint-Jean-de-Chevelu Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Chevelu, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Église communale Adresse route de St Jean 73170 Saint Jean de Chevelu Ville Saint-Jean-de-Chevelu lieuville Église communale Saint-Jean-de-Chevelu