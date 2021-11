Paris 9,rue Perrée Paris Paris Art collages – Alain Zenatti 9,rue Perrée Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 9 novembre au dimanche 28 novembre à 9, rue Perrée Paris

Quand vous visionnez le travail d’Alain Zenatti,vous pouvez être captivé et choisi par l’image qui va le plus vous correspondre, celle qui est en résonance avec vous. Comme Il ne s’agit pas d’un achat mais d’une rencontre, d’un puzzle que chacun assemblera à sa façon, sans jamais être le même, Alain Zenatti a choisi le bouche à oreilles pour faire rayonner son travail, comme une relation, qui se construira à l’infini au grès des thèmes proposés plusieurs fois par an.

Gratuit

Exposition de collages d’Alain Zenatti 9,rue Perrée Paris 9 rue Pérrée Paris Paris Quartier des Enfants-Rouges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T00:59:00;2021-11-10T17:30:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T17:30:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T17:30:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T17:30:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T17:30:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T13:30:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T20:00:00

