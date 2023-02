Démonstration-création Mosaïque Antique ART COL NEM, 1 avril 2023, Nîmes.

Démonstration-création Mosaïque Antique 1 et 2 avril ART COL NEM

Démonstration-création motif mosaïque inspiré de l’antiquité ; Atelier public. handicap moteur mi

ART COL NEM 34 rue richelieu Richelieu Nîmes 30000 Gard Occitanie

Samedi après-midi et dimanche toute la journée, venez découvrir ma technique de création d’un modèle de mosaïque afin de le confectionner ensuite en kit à réaliser soi-même, inspiré d’un modèle antique, avec mes tesselles créées artisanalement dans la gamme de coloris :

définir le trait directeur, choisir les couleurs, poser, couper, coller, remplir, vernir et jointoyer.

Réalisez en atelier découverte votre propre mosaique : pour les adultes comme accessible aux enfants dès 4 ans ! Suivez le modèle et utilisez les tesselles prédécoupées pour les plus jeunes, ou coupez suivant motif plus finement détaillé et posez à votre main plus experte ! Plaisir et succès garanti !



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Véronique Pinguet