Art clownesque : L’amour n’a pas d’écailles Tergnier, 22 mars 2022, Tergnier.

Art clownesque : L’amour n’a pas d’écailles Tergnier

2022-03-22 – 2022-03-22

Tergnier Aisne Tergnier

Rendez-vous le mardi 22 mars à 18h pour un art clownesque avec Justine Cambon et la Compagnie des Vagabondes au Centre Culturel Municipal de Tergnier.

Une clowne vient nous raconter l’Amour, celui qui rime avec toujours, celui qui nous emporte tous et toutes. Et puis, c’est le drame, son Amour s’envole, l’abandonne. Elle avait pourtant convié un musicien pour que la fête soit grandiose…

Dans une scénographie sensible et toute en papier, le spectacle embarque dans un tourbillon de confettis, de lettres de ruptures, de mots à hurler aux étoiles et à cracher des serpents…

Une clowne fantasque à découvrir, méchamment romantique, vache comme un chameau et douce comme un agneau.

Tout public dès 10 ans

Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr

centre.culturel@ville-tergnier.fr +33 3 23 40 24 40

Centre Culturel Tergnier

Tergnier

