Allex Allex Allex, Drôme Art & Car Allex Allex Catégories d’évènement: Allex

Drôme

Art & Car Allex, 29 août 2021, Allex. Art & Car 2021-08-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00

Allex Drôme Allex Journée des peintres avec concours et activités pour enfants, rassemblement de véhicules anciens, vente de pièces détachées. Food truck et buvette. +33 6 07 17 54 92 dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allex, Drôme Autres Lieu Allex Adresse Ville Allex lieuville 44.76407#4.91566