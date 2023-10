Explorations en territoires humides à l’aune du changement climatique – La lagune de Venise et l’étang de Berre-Camargue – ARCHIST ART-CADE Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Depuis 3 années Le projet Mélimed a pour objectif d’aborder la résilience de territoires des métropoles du littoral méditerranéen à travers trois cas d’étude.

2020 – 21 : la région Tanger-Tétouan,

2021 – 22 : la lagune de Venise

2022 – 23 : la métropole Aix-Marseille-Provence. _

C’est un partenariat financé par le programme européen Erasmus+ qui consiste à faire évoluer les pédagogies des écoles d’architecture par des ateliers proposant des solutions sur mesure et enrichies par le croisement des compétences et des méthodes des participants.

L’ENSA•Marseille est le porteur de ce projet, conduit avec l’ULB de Bruxelles, l’IUAV de Venise et l’ÉNA de Rabat.

L’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM) s’associe au groupement pour apporter une articulation vers le monde socioprofessionnel.

*Cette exposition propose un regard croisé sur les travaux et les réflexions portées dans le cadre de ce programme sur les deux sites de la lagune de Venise et le cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence, entre Camargue et étang de Berre. *

Les projets des étudiants sont ici présentés au travers de thématiques considérées comme centrales et incontournables pour faire face aux défis climatiques au sein des équilibres entre nature et occupation humaine :

La thématique de l’eau (fleuves et littoral),

Celle de l’habitat et l’agriculture

Celle de la décarbonation de l’énergie et des transports.

ART-CADE 35 bis rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

Explorations en territoires humides – Archist