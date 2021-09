Billère Billère Billère, Pyrénées-Atlantiques Art Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Art Billère, 14 novembre 2021, Billère. Art 2021-11-14 20:00:00 – 2021-11-14 Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie

Auteur : Yasmina Réza De sa plume trempée dans le vitriol, Yasmina Réza assassine les petites mesquineries ordinaires. Il y a un peu de chacun de nous dans la lâcheté de ces personnages, leur banalité, leur médiocrité. La compagnie s'attaque ici à un monument du théâtre contemporain. De l'humour intelligent.

