Différents instrumentistes vous proposent de vous évader avec eux pendant ces moments au soleil couchant sur des compositions personnelles, classiques ou jazz. Concert de Max Prat : piano, impros et classique. En raison des nouvelles conditions sanitaires, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du site sur le Jardin de la source. Merci de porter un masque pendant la durée du concert. Vive la musique ! Et prenons soin des uns des autres ! Gratuit. Lundi 2 août 2021 – 20h30 – Plage de Saint-Sieu, Jardin de la source

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Plage de Saint-Sieu Jardin de la source 34 Rue de la Plage Ville Lancieux