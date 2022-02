Art au jardin : visite libre du jardin de l’Olympiade Olympiade, 5 juin 2022, Lion-sur-Mer.

Ne manquez pas l’occasion de venir flâner dans les sept jardins ouverts de Lion-sur-Mer le dimanche 5 juin de 11h à 18h. Le temps d’une pause détente dans un cadre paysager où vous accueilleront les propriétaires des jardins mais aussi pour rencontrer des musiciens locaux et des artistes exposant leurs œuvres ( peintures, sculptures, céramiques, photographes et autres formes d’art…) et redécouvrir autrement le village autour de l’art et des jardins. A l’abri des passants derrière leurs murs en pierre, les propriétaires vous invitent chez eux pour aller et venir dans les allées, s’intéresser au jardin potager, aux plantes en fleurs, s’installer dans un fauteuil le temps d’un concert, prendre des photos, faire connaissance avec d’autres amateurs de jardins et les artistes exposants et musiciens du village et des alentours. Venez nombreux à la recherche de ces lieux repérables par un totem coloré et participer à cette journée festive riche en rencontres et partages. Le rendez vous au jardin à Lion sur mer c’est une journée fête au village. Elle est organisée par les bénévoles de l’association, Lion Environnement, qui vous offrira le programme de la journée et vous accueillera dans les jardins ouverts et au point accueil.

Olympiade 8 Allée du Champ fleuri, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados



