Art au jardin Jardins du château d’Esquelbecq, 4 juin 2022, Esquelbecq.

Art au jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château d’Esquelbecq

« L’eau et les rêves » est une exposition en plein air qui se répand joyeusement dans les espaces arborés, les jardins, le potager, le colombier ainsi que le parc, la serre et la cour du château. Chaque œuvre établit un dialogue avec la nature, le cycle si fondamental de l’eau, ou avec les éléments architecturaux remarquables du domaine pour un parcours inédit. Ainsi, le public pourra découvrir, lors de sa promenade, une quinzaine d’œuvres : sculptures, structures végétales, créations suspendues dans les branches d’arbres, installations lumineuses, pièces posées sur miroir d’eau ou encore œuvres épousant les murs et l’architecture. L’exposition et le thème choisi entendent révéler les nouvelles pratiques artistiques liées à nos ressources et notre écosystème aquatique, comme le souci de sa préservation, par le recyclage, les économies de moyens… Pour cette 3ème édition de l’Art au jardin, l’association du Château d’Esquelbecq s’associe avec la galerie Cédric Bacqueville, installée à Lille, ainsi qu’à Lille 3000, manifestation culturelle dans le prolongement de Lille 2004 – Capitale Culturelle Européenne, dans le cadre du projet UTOPIA – 6ème édition, qui aborde la question des nouvelles utopies. D’autre part, l’ouverture de l’exposition « L’eau et les rêves » coïncidera avec la manifestation nationale, programmées les 4 et 5 juin, dont le thème « Le jardin face aux changements climatiques » fédère, dans toute la France, la saison des « Rendez-vous aux jardins »

Entrée jardin 5€ /

Chaque été, le jardin du château d’Esquelbecq accueille une quinzaine d’oeuvres d’art contemporain. Sculptures, installation, structures végétales viendront ponctuer une balade au jardin

Jardins du château d’Esquelbecq 10 place Bergerot, 59470 Esquelbecq, Nord, Hauts de France Esquelbecq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00