Art Attack – salon de l’illustration Le Point Ephémère, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 22h

Le dimanche 27 juin 2021

de 19h à 22h

gratuit

Art Attack va faire chavirer vos cœurs ! Parmi les illustrateurs les plus talentueux, 28 viennent de toute la France pour vous emmener à la découverte de leurs plus belles pépites !

Parmi les illustrateurs les plus talentueux, 28 viennent de toute la France pour vous emmener à la découverte de leurs plus belles pépites ! Au programme, un marché d’illustrations mais aussi d’accessoires et vêtements illustrés, des ateliers, des dédicaces, et de la bonne humeur à gogo. Le tout avec du soleil, de la musique, et un verre de citronnade à la main. Qui dit mieux ?

Promis, vous ne regretterez pas d’avoir encore flâné sur les berges du canal ce week-end !

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)



Contact :Le Point Ephémère 0140340248 https://pointephemere.org/Nos-evenements-a-venir-Projet https://www.facebook.com/events/486380919347034

