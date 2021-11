Lavérune Lavérune Hérault, Lavérune ART AT BIAR | SPÉCIAL MARCHÉ DE NOËL Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune Hérault Lavérune EUR 5 50 Art at Biar | Spécial Marché de Noël Nous vous accueillons le dimanche 12 décembre 2021 pour une nouvelle édition de « Art At Biar » spéciale Marché de Noël Venez vous mettre dans l’ambiance de noël en famille, entre amis ou en couple. Rencontrez les six artistes sélectionnés soigneusement par ID of Arts ainsi que divers stands et animations. Pour les plus gourmands, la cuisine du Domaine de Biar vous prépare un stand avec des spécialités sucrées et salées fait maison. Vivez une expérience insolite lors de la cérémonie de thé Gong Fu Cha et lors du concert gospel. – Horaires du marché de 10h à 17h.

– Concert Gospel de 18h à 19h. Les artistes qui seront présents:

Florence Lauret, Gao Shuang, Sylvain Georgerens, Monique Martin, Anne Guillon et ID of Arts. Suivez le lien pour voir le programme de la journée et réserver: http://urlr.me/431Sm Réservation et pass sanitaire obligatoire.

