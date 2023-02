ART AT BIAR | JEAN JACQUES FRANÇOIS Lavérune Lavérune Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Lavérune Du 10 au 24 Mars 2023 le Domaine de Biar accueille les œuvres de Jean J. François. Jean Jacques François est un artiste conceptuel Sétois, ayant vécu à Barcelone, Capital de l’Art Catalane, ses œuvres sont fortement inspirées de ces deux cultures. « Deviation » est une exposition de peintures guidées par le hasard et la découverte du non prévu, ne revendiquant aucune étiquette, elles surfent les vagues de la liberté d’expression. Vous pouvez la découvrir en réservant votre repas à la Table de Biar et apprécier la subtile association entre art et gastronomie grâce à notre menu spécial «Artiste». Exposition « Art at Biar » par Jean J. François et repas à la Table de Biar du mercredi au dimanche. Du 10 au 24 Mars 2023 le Domaine de Biar accueille les œuvres de Jean J. François. +33 4 67 65 70 06 https://domainedebiar.com/biar/events/art-at-biar-jean-jacques-francois Lavérune

