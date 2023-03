Art Armorigène, une rencontre entre l’art et le sacré en terre d’Armor Art Armorigene La Grandville Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Art Armorigène, une rencontre entre l’art et le sacré en terre d’Armor Art Armorigene, 31 mars 2023, La Grandville. Art Armorigène, une rencontre entre l’art et le sacré en terre d’Armor 31 mars – 2 avril Art Armorigene Dans le cadre des « Journées Européennes des Métiers d’Art », je suis honorée de vous recevoir dans mon atelier et espace d’exposition. Vendredi, à Hillion, Je vous propose de naviguer entre les différents postes selon votre préférence. Je conjugue l’art de la céramique à celui de la peinture, tout en proposant des oeuvres lées au Sacré et au Spirituel. Je travaille beaucoup à même le sol. Atelier modelage:

démonstration autour de galet ou de mandala imprimé point par point dans la terre crue. Vous pourrez vous y essayer si vous le souhaitez

Atelier peinture:

Réalisation des fonds colorés, puis génèse des « oursins-mandala » à partir du centre.

Autres ateliers: Emaillage, découpage, espace bijoux Le samedi et le dimanche je serai présente sur l’événement organisé par la Mairie de Paimpol et LYBaKaPa à l’église de Kérity (Paimpol) les 1er et 2 avril, en compagnie d’autres artistes. Art Armorigene 10, rue de la fontaine 22120 HILLION La Grandville 22120 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://art-armorigene.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0644775972 »}, {« type »: « email », « value »: « art.armorigene@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ceramique peinture Sabrina Blouin

