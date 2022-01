ART AND SEE La Grande-Motte, 19 mars 2022, La Grande-Motte.

ART AND SEE La Grande-Motte

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00

La Grande-Motte Hérault La Grande-Motte

Par la richesse de leur parcours de vie, et de leurs origines, chacune des six artistes (peintres, sculptrices, photographe), nous transporte à sa façon, dans un ailleurs qui lui est propre. Vous serez surpris par les dryades et les immersions sous-marines de Sophie Nuncie, les folles

« Scènes de la vie des Zinzins » de Claudie Bastide. Laissez-vous séduire par les silhouettes

mystérieuses de Véronique Beucher et les envolées colorées de Fabienne Mary. Vous partirez

même en Afrique avec Marielle Izern après avoir découvert la passion de Frédérique Mondain

pour la photographie.

Rêve, beauté, humour, et réflexion, de quoi vous faire apprécier l’Association ART and SEE

Par la richesse de leur parcours de vie, et de leurs origines, chacune des six artistes (peintres, sculptrices, photographe), nous transporte à sa façon, dans un ailleurs qui lui est propre.

+33 4 67 56 50 06

Par la richesse de leur parcours de vie, et de leurs origines, chacune des six artistes (peintres, sculptrices, photographe), nous transporte à sa façon, dans un ailleurs qui lui est propre. Vous serez surpris par les dryades et les immersions sous-marines de Sophie Nuncie, les folles

« Scènes de la vie des Zinzins » de Claudie Bastide. Laissez-vous séduire par les silhouettes

mystérieuses de Véronique Beucher et les envolées colorées de Fabienne Mary. Vous partirez

même en Afrique avec Marielle Izern après avoir découvert la passion de Frédérique Mondain

pour la photographie.

Rêve, beauté, humour, et réflexion, de quoi vous faire apprécier l’Association ART and SEE

La Grande-Motte

dernière mise à jour : 2022-01-20 par CDT34