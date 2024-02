Art and Found Troyes, dimanche 10 mars 2024.

Art and Found Troyes Aube

Cette année promet d’être encore plus palpitante car l’artiste Nonoss sera accompagnée de plusieurs artistes talentueux de la région d’Aube.

Parmi eux, nous aurons le plaisir de voir une aquarelle animalière de Deux ailes de Zèles, une peinture de l’artiste peintre Jo Becker, ainsi qu’une création de l’aquarelliste Patrick Baal.

Le 10 mars vers 15h, chaque artiste déposera secrètement l’une de ses œuvres dans un endroit phare de la ville, se limitant au bouchon, offrant ainsi aux participants une chance de les trouver et de les emporter chez eux.

Les amateurs d’art et les chercheurs de trésors peuvent rester à l’affût en suivant la page Facebook « Art and Found Troyes », où des indices seront dévoilés avant le jour J, les aidant ainsi à se préparer pour cette aventure artistique ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Bouchon de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est nonoss.art@gmail.com

L’événement Art and Found Troyes a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne