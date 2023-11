Art : Allen S. Weiss à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Le mardi 07 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Allen S. Weiss à l’occasion de la parution de son essai « Guide anachronique de Tokyo » aux Éditions Arléa.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir le “Guide anachronique de Tokyo” publié aux Éditions Arléa.

Intime et érudit, ce guide esthétique de Kyoto entend accomplir ce que peu de guides tentent de faire. Point n’ est besoin d’ énumérer ce qu’il faut y voir ; il faut plutôt considérer la façon de le voir.

De quoi se perdre joyeusement, en toute liberté !

Allen S. Weiss, philosophe et essayiste, enseigne à la Tisch School of the Arts de New York University.

Son dernier livre, “L’Autobiographie de Teddy” (Gallimard), est finaliste du prix Médicis Étranger 2022.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Francesca Mantovani