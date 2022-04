Art à la chapelle Saint Nicolas de Kerhir – Vente aux enchères et journée festive au château Trédarzec Trédarzec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédarzec Côtes d’Armor Trédarzec Autour du projet “Art à la chapelle St Nicolas de Kerhir” des artistes amateurs et professionnels ont peint un endroit du manoir, du parc, de la forêt, du bras de mer..

Les œuvres exposées la semaine précédentes sont réunies pour une vente aux enchères qui est organisée lors d’une grande journée festive au château en présence d’un commissaire priseur réputé.

