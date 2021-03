Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic ART 21 Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

ART 21, 24 avril 2021-24 avril 2021, Pornic. ART 21 2021-04-24 – 2021-05-09 Ancienne Caserne des pompiers 28 rue de la Marine

Pornic Loire-Atlantique L’Art des Escaliers vous présente en avant-première des œuvres originales (peintures, sculptures et photos).

Derrière leurs masques les artistes nourrissent l’espoir de vous revoir pour échanger autour de l’ART.

Sous réserve des mesures gouvernementales.

