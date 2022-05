Art ¤ nature et thérapie Montclar-sur-Gervanne Montclar-sur-Gervanne Catégories d’évènement: Drôme

Montclar-sur-Gervanne

Art ¤ nature et thérapie Vaugelas La Chrysalide Montclar-sur-Gervanne

2022-06-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-12 17:30:00 17:30:00

Montclar-sur-Gervanne Drôme Montclar-sur-Gervanne EUR 140 Célébrer le Vivant !

~ 1 journée en nature et 1 journée à l’atelier pour se connecter à la nature par la création

Les pratiques : marche – dessin – peinture – écriture contact@lesateliersduvivant.fr +33 4 75 83 10 34 http://www.lesateliersduvivant.fr/ Vaugelas La Chrysalide Montclar-sur-Gervanne

