Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Arshid Azarine Trio : « 7 Djan » Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Arshid Azarine Trio : « 7 Djan » Institut des Cultures d’Islam, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Le concert “7 Djan” (“7 vies” en persan), s’inspire du conte initiatique “La conférence des oiseaux”, écrit au 12e siècle par le poète soufi Farîd ud Dîn Attâr. Le concert “7 Djan” (“7 vies” en persan), s’inspire du conte initiatique “La conférence des oiseaux”, écrit au 12e siècle par le poète soufi Farîd ud Dîn Attâr. La virtuosité du pianiste de jazz de renommée internationale Arshid Azarine, les rythmes afro-iraniens du percussionniste Habib Meftah Boushehri et le groove électro-poétique du bassiste Hervé de Ratuld, invitent à un voyage mystique dans les 7 vallées du conte. Arshid Azarine, pianiste, chanteur et compositeur de jazz franco-iranien. Depuis 2013, il forme avec Habib Meftah Boushehri et Hervé de Ratuld un trio acoustique explorant un univers jazz aux consonances persanes. Concerts -> Jazz Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam Concerts -> Jazz Étudiants;Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-25T20:30:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00

© Tahmineh Monzavi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19 rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris