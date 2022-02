ARSENIK l’affranchi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

l’affranchi, le samedi 7 mai à 20:30

BILLETTERIE** : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Le groupe intemporel du rap français ARSENIK en concert à L’Affranchi (Marseille) !! Le retour de Lino, Calbo et T-Killa accompagné de Dj Noise pour un show inédit !! Retrouvez sur scène l’un des groupes les plus incisifs du rap français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:30:00

