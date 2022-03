Arsenic et vieilles dentelles Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Arsenic et vieilles dentelles Médiathèque Marguerite Duras, 16 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 juin 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

D’après la pièce de de Joseph Kesselring, mise en scène par les élèves de 3e du Collège Henri Matisse. Arsenic et vieilles dentelles Une comédie absurde et délirante de Joseph Kesselring jouée et mise en scène par les élèves de 3e du Collège Henri Matisse, Paris 20e. Dans une maison sans histoire de Brooklyn, Mortimer Brewster, un jeune critique dramatique vient de demander Elaine, la fille du pasteur en mariage avec la bénédiction de ses deux charmantes tantes qui sont réputées pour leur charité. Quelle surprise pour lui lorsqu’il comprend que les « bonnes œuvres » de ces deux vieilles dames consistent à empoisonner les hommes seuls et démunis qui franchissent le seuil de leur porte… La situation se complexifie lorsque son frère Jonathan, un psychopathe notoire, arrive avec son complice le docteur Einstein dans le but de se débarrasser d’un cadavre… Quiproquos, échanges de cadavres, dialogues de sourds, venez découvrir ou redécouvrir Arsenic et Vieilles dentelles. Jeudi 16 juin, à 18h Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

