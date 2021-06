Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490, Rives-en-Seine Arsène Lupin et le mystère de Barre-y-Va – Jeu de piste Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: 76490

Rives-en-Seine

Arsène Lupin et le mystère de Barre-y-Va – Jeu de piste 2021-06-19 – 2021-06-19 Rue du Baillage Ancienne prison

Rives-en-Seine 76490

Arsène Lupin a encore frappé. Il a déjoué tous nos systèmes de surveillance et s’est emparé de la statue de Notre-Dame de Barre-y-Va.

L’agence de détectives Sandrine pérégrine vous guide pour vous aider à résoudre cette affaire NOUVELLE FORMULE VERSION GUIDEE

