Votre billet est ici.

Dimanche 19 mars 2023 à 14h00

ARSENAL FC / CRYSTAL PALACE

Premier League – Saison 2022/2023

A l’Emirates Stadium

CATEGORIE :

Club Level :

– Sièges rembourrés au gradin intermédiaire, situés en virage/corner.

– Placement garanti ensemble.

– Boissons incluses à la mi-temps : bière, vin, soda, thé ou café.

– Programme official du match.

– Visite du musée incluse (disponible le jour du match).

– Visite du stade incluse (indisponible le jour du match).

– Coupon de 5 livres sterling utilisable à la boutique officielle du club.

– Nourriture disponible aÌ l’achat au gradin Club Level.

– Zone neutre et accueillante pour familles et enfants.



REMISE DES BILLETS :

Attention, lors de l’achat de ce match vous recevrez une contremarque qui ne permet pas l’accès au stade.

Les billets d’accès aux matchs seront envoyés par e-mail sous forme de e-ticket, dans les jours précédant le match.

Il est impératif de renseigner une adresse mail VALIDE lors de la réservation pour la réception des e-tickets.

Nous ne pourrions être tenus responsables si les coordonnées enregistrées sont erronées.



En cas de report et/ou changement d’horaire les billets restent valables pour la nouvelle date.



Les prix comprennent :

– Frais d’agence inclus

– Frais de gestion inclus

– Frais de location inclus

Le billet d’accès direct au stade, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau.



IMPORTANT :

La date du match est initialement prévue dans le calendrier de la Premier League le samedi.

Elle peut ensuite être sujette à des modifications sans préavis en fonction des impératifs d’autres compétitions ou des médias.

Par exemple un match prévu le samedi peut être déplacé au vendredi, au dimanche ou au lundi.

Les matchs en semaine peuvent se jouer le mardi, le mercredi ou le jeudi.

Il appartient au client de vérifier ces informations définitives, consultables sur le site officiel de la Premier League : www.premierleague.com



Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580

