Spectacle du réel Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin Mont-Dauphin, 16 septembre 2023, Mont-Dauphin.

Spectacle du réel 16 et 17 septembre Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin

Bien connu pour ses Treks danses menés à travers le monde, l’artiste nomade Robin Decourcy vous propose de plonger au cœur du Spectacle du Réel. Ce spectacle au cours duquel le regardeur est regardé, a pour objectif premier de créer un public, plus qu’un spectacle et où l’artiste invite les participants à appréhender le paysage de manière sensorielle, traversé par une faune messagère, une flore perceptive. L’exposition en est le témoignage prégnant.

En écho à l’œuvre de l’artiste marcheur Hamish Fulton, Bienvenue là-haut et le Frac ont invité le performeur et chorégraphe Robin Decourcy pour une résidence de plusieurs semaines dans le Queyras, situé dans les hautes montagnes du nord de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’artiste y a réuni un groupe d’habitants·es pour proposer, à partir du gradin – mobilier habituellement utilisé lors de spectacles, évènements sportifs, concerts, – de travailler sur de nouveaux points de vue sur le paysage dans différents sites du territoire.

Ce protocole propose dès lors de regarder le monde tel l’incroyable spectacle qu’il est. Infiniment complexe, composé de hasards sonores ou de prédestinations narratives, ou des terriens·nes entouré.es par des constructions énigmatiques, soutenu.es par une biomasse interconnectée. Le Spectacle du Réel devient une manière de vivre, rendue à une poésie quotidienne et géopathique (qui remet en jeu la notion de public ou de spectateur·trice).

Découlant de cette expérience, les attitudes et les émotions captées par l’artiste constituent la matière d’un second travail d’archivage présenté dans l’exposition, et de mise en espace sous forme d’un dispositif scénographique pensé pour le lieu emblématique de la cité Vauban. L’arsenal de Mont-Dauphin est un lieu patrimonial datant du XVIIIe siècle, dont la gestion est assurée par le Centre des monuments nationaux qui y propose des expositions liées à l’histoire du site. Le partenariat avec le Frac permet d’y installer temporairement l’œuvre d’un artiste contemporain.

En partenariat avec Bienvenue là-haut et le Frac Sud – Cité de l’art contemporain. Avec l’aimable participation de la Fruitière Numérique de Lourmarin.

Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.place-forte-montdauphin.fr http://www.facebook.com/PlaceForteMontDauphin;http://instagram.com/placeforte_montdauphin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Robin Decourcy, Spectacle du Réel au Pérou. Projet dans le Queyras issu d’une résidence co-produite par le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bienvenue là-haut, avec le soutien de la Drac PACA dans le cadre de l’Été culturel 2023 © Adagp 2023