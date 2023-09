Habiter la montagne Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin Mont-Dauphin, 16 septembre 2023, Mont-Dauphin.

Par le passé comme de nos jours, habiter la montagne, c’est composer avec la nature, s’adapter aux conditions spécifiques du milieu géographique et souvent à l’isolement. Pour répondre à toutes ces contraintes, les hommes ont mis en place de nombreuses stratégies.

Ce sont les caractéristiques et la variété des solutions architecturales de l’habitat rural dit « traditionnel » des Hautes-Alpes qui sont mises en lumière dans cette exposition proposée par les Archives départementales.

Organisée en 2 volets, l’exposition présente, dans ses premiers panneaux, les principales caractéristiques de l’habitat à travers un cheminement entre hameaux et villages, territoire du nord et du sud et grands changements de la seconde moitié du XXème siècle.

Puis un deuxième volet composé de panneaux iconographiques, augmentés d’explications et d’images accessibles par QR codes dans l’application Patrimoine Hautes-Alpes, offre un panel géographique de l’habitat traditionnel dans les Hautes-Alpes.

Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.place-forte-montdauphin.fr http://www.facebook.com/PlaceForteMontDauphin;http://instagram.com/placeforte_montdauphin

© Archives départementales des Hautes-Alpes