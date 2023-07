Chasse aux trésors de la biodiversité Ars, 30 juillet 2023, Ars.

Ars,Creuse

Venez participé à une chasse aux trésors sur la biodiversité avec l’association Joyevivaces

Sur inscription uniquement. Participation libre..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Ars 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a biodiversity treasure hunt with the Joyevivaces association

Registration required. Free participation.

Participe en una búsqueda del tesoro de la biodiversidad con la asociación Joyevivaces

Inscripción obligatoria. Entrada gratuita.

Nehmen Sie an einer Schatzsuche zum Thema Biodiversität mit dem Verein Joyevivaces teil

Nur nach vorheriger Anmeldung. Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-14 par Creuse Tourisme