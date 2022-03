ARS CELTICA : CONCERT de Myrdhin et Elisa NICOTRA Salle Le Séniz Baden Catégories d’évènement: Baden

Morbihan

ARS CELTICA : CONCERT de Myrdhin et Elisa NICOTRA

Salle Le Séniz, le vendredi 18 mars à 20:30

Salle Le Séniz, le vendredi 18 mars à 20:30

Né en Haute-Bretagne, Myrdhin est un des acteurs de la renaissance de la harpe celtique en Bretagne. Harpiste, chanteur, pianiste, compositeur et conteur, il se produit seul ou en duo. En 50 ans de carrière et de scène, il a conté, chanté, “harpé” dans plus de 50 pays visités. Son itinérance de barde ne fut pas toujours un long fleuve tranquille… Il forme avec Elisa NICOTRA, pianiste et harpiste celtique, spécialiste des musiques anciennes du moyen-âge au baroque primitif, le duo **Ars Celtica** qui compte de nombreuses tournées internationales à son actif. organisé par la ville de Baden Salle Le Séniz Baden Baden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:30:00

