Arroyo Marseille 3e Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Arroyo Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-02-25 – 2022-02-25 Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

10 10 Naviguant entre composition et musique improvisée, leur musique s’articule comme une longue suite, oscillant entre Jazz contemporain, accents Folk-Rock et Poésie.

Premier album à venir en Mars 2022



Le groupe composé de Jérôme Mathevon au piano, Olivier Pinto à la contrebasse et David Carniel à la batterie se veut à géométrie variable au gré des rencontres et des inspirations. Pour leur premier album à venir, la formation s’est vue enrichie par la présence d’Andrew Sudhibasilp à la guitare et de Gaya Feldheim-Schorr au chant. Leur premier opus éponyme est une capture de la rencontre spontanée entre cinq musiciens issus d’horizons différents. Il lie compositions et improvisations musicales, poésie et création graphique en une œuvre protéiforme. Ce projet, soutenu par Raphaël Imbert, est le fruit de huit années de complicité au sein de la classe de Jazz de Jean Luc Lafuente au CNRR de Marseille.

ARRoYo tient son nom de ces petits torrents qui courent les cimes, se remplissant au fil des saisons, avant de se lover au creux des forêts ou de brûler sous les feux des déserts.

http://www.rougebelledemai.com/

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

