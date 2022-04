ARRoYo Le Phare Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Groupe innovant naviguant entre composition et musique improvisée, ARRoYo propose une musique s’articule comme une longue suite, oscillant entre Jazz contemporain, accents Folk-Rock et Poésie. Le concert du 23 Avril dans l’atmosphère intimiste du théâtre du Têtard sera la première fois que la musique s’enrichira du trombone de Matthew Bumgardner. ARRoYo, ensemble de jazz contemporain, tient son nom de ces petits torrents qui dévalent les cimes, se remplissant au cours des saisons avant de se lover au creux des forêts ou de brûler sous les feux des déserts. Matthew Bumgardner | Trombone Gaya Feldheim Schorr | Chant Jérôme Mathevon | Piano Olivier Pinto | Contrebasse David Carniel | Batterie Tarif plein: 15€ Tarif réduit: 10€ Réservations: Par SMS: 06.47.37.68.03 En ligne: [https://theatre-le-phare.fr/event/arroyo-concert-jazz-contemporain/](https://theatre-le-phare.fr/event/arroyo-concert-jazz-contemporain/)

♫JAZZ CONTEMPORAIN♫ Le Phare 17 boulevard Louis Salvator, 13006 Marseille

