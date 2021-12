Arroyo Blum, 17 décembre 2021, Marseille.

On ne peut plus danser dans les bars et restaurants mais on peut encore y apprécier de la bonne musique live ! Vendredi nous accueillons le groupe Arroyo pour belle soirée jazz… et tapas! ARRoYo tient son nom de ces petits torrents qui courent les cimes, se remplissant au fil des saisons, avant de se lover au creux des forêts ou de brûler sous les feux des déserts. Naviguant entre composition et musique improvisée, sa musique s’articule comme une longue suite, oscillant entre Jazz contemporain, accents Folk-Rock et Poésie… Gaya Feldheim Schorr : Vocaliste Jérôme Mathevon : Piano Olivier Pinto : Contrebasse David Carniel : Batterie Entrée libre et gratuite réservations à partir de 8 personnes ou plus

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



