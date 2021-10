Marseille Atelier Mécanique des Sensibles Bouches-du-Rhône, Marseille ARRoYo Atelier Mécanique des Sensibles Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier Mécanique des Sensibles, le dimanche 3 octobre à 18:30

ARRoYo en concert ce dimanche à 18h30 au 38 rue Bernard dans l’atelier de l’artiste plasticien Robin Jacquet, avec Jérôme Mathevon, Olivier Pinto, Gaya Feldheim Schorr et David Carniel. Petite participation de 10€. [https://youtu.be/hsQQOfWgRFE](https://youtu.be/hsQQOfWgRFE) [https://www.arroyomusic.com/](https://www.arroyomusic.com/)

10€

♫JAZZ♫ Atelier Mécanique des Sensibles 38 Rue Bernard, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T18:30:00 2021-10-03T20:00:00

