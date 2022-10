ARRoYo

2022-12-11 15:30:00 – 2022-12-11 EUR 5 12 ARRoYo tient son nom de ces petits torrents qui dévalent les cimes, se remplissant au cours des saisons avant de se lover au creux des forêts ou de brûler sous les feux des déserts.



Il fait référence à Edward Abbey, l’une des figures littéraires majeures de la contre-culture américaine du 20ème siècle et de la prise de conscience écologique.



Naviguant de compositions en musiques improvisées, le groupe est le fruit d’une longue complicité entre Jérôme Mathevon (piano), Olivier Pinto (contrebasse) et David Carniel (batterie) et d’une aspiration à porter ensemble une esthétique commune entre Jazz contemporain, Folk-Rock et Poésie.



Jérôme Mathevon : piano

Olivier Pinto : contrebasse

David Carniel : batterie

