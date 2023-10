Spectacle à l’Arrosoir : En froid, Comédie musicale improvisée Arrosoir Figeac, 16 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Deux personnes ne se parlent plus depuis des années, des mois ou peut-être quelques heures seulement…

Découvrez leur histoire.

On ne posera que deux questions :

Pourquoi sont ils en froid ?

À quelle occasion ces deux personnes vont être amenées à se recroiser ?

Tout public / 60 min

Avec Marine Werenne et Gilles Moussinac

Accompagnement musical : Louise au piano.

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Two people haven’t spoken to each other for years, months or maybe just a few hours…

Discover their story.

We’ll ask just two questions:

Why are they on the outs?

When will these two people meet again?

All audiences / 60 min

With Marine Werenne and Gilles Moussinac

Musical accompaniment: Louise on piano

Dos personas llevan años, meses o incluso unas horas sin hablarse…

Descubra su historia.

Sólo haremos dos preguntas:

¿Por qué están distanciados?

¿Cuándo volverán a encontrarse?

Todos los públicos / 60 min

Con Marine Werenne y Gilles Moussinac

Acompañamiento musical: Louise al piano

Zwei Menschen sprechen seit Jahren, Monaten oder vielleicht auch nur ein paar Stunden nicht mehr miteinander…

Erfahren Sie mehr über ihre Geschichte.

Es werden nur zwei Fragen gestellt:

Warum haben sie sich zerstritten?

Bei welcher Gelegenheit werden sich diese beiden Personen wieder über den Weg laufen?

Für alle Altersgruppen / 60 Min

Mit Marine Werenne und Gilles Moussinac

Musikalische Begleitung: Louise am Klavier

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Figeac