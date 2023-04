Feu d’artifice Arromanches Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Feu d’artifice Arromanches, 6 juin 2023, Arromanches-les-Bains. Mardi 6 juin, aux alentours de 23h, un feu d’artifice sera tiré depuis la cale de Tracy-sur-Mer..

2023-06-06 à 23:00:00 ; fin : 2023-06-06 23:30:00. .

Arromanches Place du 6 juin

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Tuesday June 6th, around 11pm, a fireworks display will be fired from the Tracy-sur-Mer slipway. El martes 6 de junio, hacia las 23.00 horas, se lanzará un castillo de fuegos artificiales desde la cala de Tracy-sur-Mer. Am Dienstag, den 6. Juni, wird gegen 23 Uhr ein Feuerwerk von der Slipanlage in Tracy-sur-Mer aus abgefeuert. Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches Adresse Arromanches Place du 6 juin Ville Arromanches-les-Bains Departement Calvados Lieu Ville Arromanches Arromanches-les-Bains

Arromanches Arromanches-les-Bains Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arromanches-les-bains/

Feu d’artifice Arromanches 2023-06-06 was last modified: by Feu d’artifice Arromanches Arromanches 6 juin 2023 Arromanches Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains Calvados